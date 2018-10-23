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Trump, göçmenler için sınır devriyelerini harekete geçirdi

ABD Başkanı Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmaya çalışan göçmenlerden dolayı sınırdaki devriyeleri harekete geçirdi.

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Trump, göçmenler için sınır devriyelerini harekete geçirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Meksika polisi ve ordusunun, ABD'nin güney sınırına gelen göçmenleri durduramadığını, bunun ulusal acil bir durum olduğunu ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirdiğini belirtti.

Göçmenleri "suçlu ve kimliği belirsiz Ortadoğulular" olarak nitelendiren Trump, ABD'ye yasa dışı yollardan gelen veya gelmeye çalışan göçmenlerden, göçmen yasalarının değişmesine "izin vermeyen" Demokratların sorumlu tutulması gerektiğini ifade etti.

"Yardımları kesecek ya da azaltacağız"

Trump, "Guatemala, Honduras ve El Salvador, göçmenlerin ülkelerini terk etmelerine ve ABD'ye yasa dışı yoldan gelmelerine engel olamadı. Biz de şimdi onlara rutin olarak verilen yabancı yardımları kesmeye ya da büyük ölçüde azaltmaya başlayacağız." dedi.

Konvoy Guatemala sınırına dayandı

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşma ümidiyle yola çıkan binlerce göçmenin oluşturduğu konvoy, Meksika'nın Guatemala sınırına dayandı.

Suchiate Nehri'nde Meksika ile Guatemala'yı birbirine bağlayan köprü ve sınır kapısında toplanan, geceyi burada uyuyarak geçiren 3 binden fazla göçmenin ülkeye girişine izin verilmedi.

Polisten göçmenlere müdahale

Bazı göçmenlerin tel örgüleri aşarak tarafsız bölgeye geçtiği ve Meksika güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştığı belirtildi. Polis, taş atan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Honduraslı göçmenlerden bazıları da sallarla Meksika tarafına geçmek için Suchiate Nehri'ne atladı.

Meksikalı yetkililer, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu göçmenlerden, geçerli belgeleri taşıyanların kurallara uygun biçimde ülkeye girişine izin verileceğini aktarmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: abd başkanı donald trump, meksika
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