Orta Amerika'dan ABD'ye giden göçmenlerin sayısı 5 bini geçti

Meksikalı yetkililerin ülkeye düzensiz girişlerine izin vermemek için gösterdiği çabaya rağmen 2 bin civarında göçmen Meksika tarafına geçti ve bazıları ABD'ye gitmek üzere yola koyuldu.

Meksika İçişleri Bakanlığı ise, sınırda Honduraslılar arasından 640 mülteci talebi aldıklarını açıkladı. Bakanlık, otobüslerle sığınma merkezine taşınan, gıda ve tıbbi yardım sağlanan göçmenlerin fotoğraflarını da yayınladı.

"Guatemala'ya 5 bin 400 göçmen giriş yaptı"

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez ile Guatemalalı mevkidaşı Jimmy Morales'in göçmen hareketi üzerine yaptığı acil toplantıda, Guatemala'ya son bir haftada 5 bin 400 göçmenin giriş yaptığı duyuruldu.

Göçmenler arasında bulunan ve sınırda bekleyen 16 yaşındaki Honduraslı Roger Pineda, “Geçen hafta 5 kişilik ailemle birlikte San Pedro Sula kentinden kervana katıldık. Sadece biraz yiyecek ve uyumak için bir yer bulmak istiyorum. Umarım Trump bunu diğer tarafa yapmamıza izin verir” dedi.

"Trump bizi gönderirse geri geleceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Tüm göçmenler Meksika'ya sığınma başvurusu yapmak zorunda. Eğer yapamazsanız ABD sizi uzağa gönderecek" tehdidini protesto eden göçmenler, "Eğer bizi gönderirsen geri geleceğiz. Biz suçlu değiliz. İşçiyiz" ifadelerini kullandı.

Dün Suchiate Nehri üzerinde Meksika ile Guatemala'yı birbirine bağlayan köprüde ve sınır kapısında toplanan, geceyi burada uyuyarak geçiren 3 binden fazla göçmenin ülkeye girişine izin verilmemişti.

Bazı göçmenler, tel örgüleri aşarak tarafsız bölgeye geçmişti ve Meksika güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşmıştı. Polis, taş atan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Meksikalı yetkililer, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların olduğu göçmenlerden geçerli belgeleri taşıyanların kurallara uygun biçimde ülkeye girişine izin verileceğini belirtmişti.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, büyük bir göçmen grubunun "düzensiz biçimde Meksika topraklarına girmeye çalıştığını, federal polis birimlerine saldırdığını ve bazılarını yaraladığını" aktarmıştı. Nieto, Meksika'nın topraklarına bu şekilde girilmesine izin vermeyeceğini vurgulamıştı.

ABD Başkanı Trump da Meksikalı yetkililere, göçmenlere engel olduğu için teşekkür etmişti.

Kaynak: AP, AA, Reuters