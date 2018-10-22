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Tayvan'daki tren kazasında ölü sayısı 18'e yükseldi

Tayvan'da meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 18'e, yaralı sayısı ise 187'ye çıktı.

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Tayvandaki tren kazasında ölü sayısı 18e yükseldi

Tayvan'ın resmi haber ajansı Focus Taiwan'ın haberine göre, dün Yeni Taipei kentinden Taitung kentine giderken bölgenin kuzeydoğusundaki Yilan bölgesinde trenin raydan çıkmasıyla meydana gelen kazada, ölü sayısı 18'e, yaralı sayısı da 187'ye yükseldi.

Tayvan Demiryolu İdaresince işletilen Puyuma Ekspress'e ait 8 vagonlu trenin 5 vagonunun da ters döndüğü kaza sırasında, trende 366 yolcunun bulunduğu açıklandı.

Sağlık görevlilerinin ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları bugün de devam ederken, kaza sonrası enkazın bir kısmının temizlendiği ifade edildi.

Öte yandan kazadan dolayı 19 bin 650 yolcunun ulaşımının etkilendiği ve tren hizmetinin sağlanamadığı yerlerde otobüslerle ulaşımın yapıldığı belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, kaza mahallini ziyaret ederek, kazazedelerin ailelerine başsağlığı diledi. Tsai ayrıca, kazanın nedeninin bir an önce belirlenmesini beklediklerini kaydederek, yetkililere demiryolunun zarar gören yerlerinin hızlıca tamir edilmesi talimatını verdi. 

Kaynak: AA

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