  • 22 EKIM 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.653
    EURO 6.504
  • BIST 96454.57
    ALTIN 222.928
Buradasınız : » » Güney Afrika'dan Çad'a götürülen iki gergedan ölü bulundu

Güney Afrika'dan Çad'a götürülen iki gergedan ölü bulundu

Güney Afrika'dan, Orta Afrika ülkesi Çad'a götürülen altı siyah gergedandan ikisinin ölü bulunduğu bildirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Güney Afrikadan Çada götürülen iki gergedan ölü bulundu

Güney Afrika ve Çad hükümetlerinden yapılan ortak yazılı açıklamada, erkek ve dişi gergedanın avlanmadığı, ancak ölüm nedenlerinin henüz bilinmediği belirtildi.

Gergedanların ölüm nedenini araştırmak için Zakouma Ulusal Parkı'na veteriner gönderildiği aktarılan açıklamada, diğer dört gergedanın ise yakından takip edildiği kaydedildi.

Dünyanın en büyük gergedan nüfusuna sahip olan Güney Afrika'da, bu hayvanlar boynuzları için kaçak avcıların tehdidi altında bulunuyor.

"Save the Rhino" grubuna göre, Güney Afrika'da 2017 yılında bin 28 gergedan avcılar tarafından öldürüldü.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan gergedanların boynuzları, özellikle geleneksel tıpta kullanılması nedeniyle Asya'nın bazı bölgelerinde yüksek fiyata alıcı buluyor.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER