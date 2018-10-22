Güney Afrika'dan Çad'a götürülen iki gergedan ölü bulundu

Güney Afrika ve Çad hükümetlerinden yapılan ortak yazılı açıklamada, erkek ve dişi gergedanın avlanmadığı, ancak ölüm nedenlerinin henüz bilinmediği belirtildi.

Gergedanların ölüm nedenini araştırmak için Zakouma Ulusal Parkı'na veteriner gönderildiği aktarılan açıklamada, diğer dört gergedanın ise yakından takip edildiği kaydedildi.

Dünyanın en büyük gergedan nüfusuna sahip olan Güney Afrika'da, bu hayvanlar boynuzları için kaçak avcıların tehdidi altında bulunuyor.

"Save the Rhino" grubuna göre, Güney Afrika'da 2017 yılında bin 28 gergedan avcılar tarafından öldürüldü.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan gergedanların boynuzları, özellikle geleneksel tıpta kullanılması nedeniyle Asya'nın bazı bölgelerinde yüksek fiyata alıcı buluyor.

Kaynak: AA