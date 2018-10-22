Hollanda'da Filistinliler için koştu

Amerika Birleşik Devletleri izin vermemişti,Türkiye sahip çıkmıştı. Bu kez amacına Hollanda'da ulaştı.

Filistinli atlet Muhammed El Kadı, Amsterdam'da katıldığı maratonda Filistin için koştu. Binlerce kişinin katıldığı maratonda, Filistin bayrağını göğsünü gere gere taşıdı. Kadı, "Filistin'in bir gün mutlaka özgür kalacağına inanıyorum" dedi.

Maratonda Kadı'ya, dünyanın farklı yerlerinden çok sayıda kişi destek verdi. Onlar da Filistin bayrakları taşıdı, İsrail zulmüne dikkat çektiler.

Kadı, geçtiğimiz yıl Chicago'da maratona katılmak istemiş ancak vize başvurusu reddedilmişti.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından İstanbul Maratonu'na davet edilen El Kadı, İstanbul Maratonu'nda Filistin ve Türk bayraklarıyla koşmuştu.

El Kadı, maraton öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmişti.

Kaynak: TRT Haber