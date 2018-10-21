Ürdün, İsrail'e kiraladığı arazilerin sözleşmelerini sonlandırdı

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada hükümetin İsrail'e El-Bakura ve El-Gamr arazilerini 25 yıl kiraya vermeyi öngören sözleşmeleri sonlandırma kararı aldığı ve bunu tebliğ ettiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, İsrail hükümetine sonlandırma sözleşmesinin teslim edildiği vurgulandı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "El-Bakura ve El-Gamr arazilerini İsrail'e kiralamayı öngören sözleşmeleri sonlandırma kararı aldıklarını" duyurmuştu.

Ürdün, 1994 yılında imzalanan Oslo Anlaşması'nın 1B ve 1C ekleri gereği El-Bakura ve El-Gamr arazilerini 25 yıllığına İsrail'e kiralamıştı. Kira süresinin 25 Ekim 2019'da bitmesine rağmen, o dönem yapılan anlaşma şartları, taraflardan herhangi birinin sözleşmenin bitiminden en geç bir yıl öncesine kadar aksi bir beyanda bulunmaması halinde kira sözleşmesinin otomatik yenilenmesini öngörüyor.

Buna göre, Ürdün'ün sözleşmenin yenilenmemesi yönündeki talebini İsrail tarafına en geç 25 Ekim'e kadar bildirmesi gerekiyordu.

Sözleşmenin son tarihinin yaklaşması ülkede tartışmaları beraberinde getirmişti. Kira akdinin sonlanmasını isteyen Ürdünlü göstericiler, protestolar yapmış, parlamentoda onlarca milletvekili sözleşme karşıtı bildiriye imza atmıştı.

Kaynak: AA