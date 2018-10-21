Almanya Başbakanı Merkel'den Cemal Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan'a karşı ilk yaptırım açıklaması Almanya'dan geldi. Almanya Başbakan'ı Angela Merkel olayı sert bir şekilde kınadı.

Merkel, Hessen eyalet seçimleri için görüştüğü eyalet başbakanı Volker Bouffier ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini en sert şekilde kınadıklarını belirtti.

Olayın acilen aydınlatılması gerektiğine vurgu yapan Merkel, henüz hiçbirşeyin masaya getirilmediğini ve sorumluların hesap vermediğini söyledi.

Merkel, "Zaten sınırlı olan silah satışları şu an bulunduğumuz koşullarda yapılamaz." ifadesini kullanarak, olaya uluslararası düzeyde bir reaksiyon gösterilmesine ilişkin görüşmelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas da dün, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'ye yaptığı açıklamada, "Ne olduğunu bilmediğimiz sürece Suudi Arabistan'a silah ihraç etme konusunda pozitif karar vermenin zemini bulunmuyor." ifadesini kullanmıştı.

Suudi Arabistan, Almanya'nın yıl başından bu yana Cezayir'in ardından en çok silah sattığı ikinci ülke oldu.

Almanya, yılın 9 ayında Cezayir'e yaklaşık 741,5 milyon euro, Suudi Arabistan'a da yaklaşık 417 milyon euro değerinde silah sattı.

2016'da Suudi Arabistan'a 530 milyon euroro değerinde silah ihracatına izin veren Almanya, 2017'de bu rakamı 249 milyon euroya çekmişti.

Fransa, Almanya ve İngiltere Suudi Arabistan'a tepki

Olaya ilişkin Fransa, Almanya ve İngiltere Suudi Arabistan'a yönelik ortak sert bir açıklama da yaptı..

3 ülke, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı konusundaki açıklamasının inanılır olması için kanıtlarla desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Avrupa Troykası olarak anılan 3 ülkenin ortak açıklamasında, soruşturmanın derinleştirilmesi gerektiği de vurgulandı. Kaşıkçı’ya tam olarak ne olduğunun şeffaf bir şekilde ortaya çıkarılmasını istendi.

ABD'den tepkiler

Suudi Arabistan'ın açıklaması ABD'de de gündemin ilk sırasında yer aldı. Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinden Senatör Bob Corker, Kaşıkçı'nın ölmesinden Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın sorumlu olduğuna inandığını söyledi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin (SİTIVIN MÜNÇİN) Suudi yönetiminden gelen açıklamanın iyi bir adım olduğunu, ancak kesinlikle yeterli bulunmadığını vurguladı.

Uluslararası Af Örgütü'nden Suudi Arabistan'a tepki

Uluslararası Af Örgütü'nden ise Suudi Arabistan'a tepki geldi. Yapılan açıklamada, Suudi Arabistan tarafından yürütülen soruşturmanın şeffaflıktan ve güvenilirlikten yoksun olduğu vurgulandı.

Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan da açıklama geldi. Soruşturmanın derinleştirilmesi istendi.

Suudi Arabistan Adalet Bakanı Velid es-Samani ise kendi açtıkları soruşturmayla ilgili "Vakit alır ve ne zaman neticeleneceği belli değil." açıklaması yaptı.

Kaynak: TRT Haber, AA