Tayvan'da yolcu treni raydan çıktı: 17 ölü

Kyodo'nun Tayvan basınına dayandırdığı habere göre, Tayvan'ın kuzeydoğusundaki Yilan bölgesinde raydan çıkan trende 17 kişi hayatını kaybetti, 80'i ağır 132 kişi yaralandı.

Taipei'den Taitung kentine giden trende 310 yolcunun bulunduğu bildirildi.

Sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerinin kazadan sonra bölgeye geldiği, yaralıların hastanelere sevk edildiği ve 30 ila 40 yolcunun trenin enkazı altında sıkıştığı kaydedildi.

Nedeni henüz bilinmeyen kazada, trenin 8 vagonundan 5'inin raydan çıktığı, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in olay yerine 120 kişilik askeri bir ekibin gönderilmesi talimatını verdiği belirtildi.

Kaynak: AA