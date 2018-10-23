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Trump'tan Kaşıkçı açıklaması: Ters giden bir kumpas

ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı ölümünün ters giden bir kumpas olduğunu düşündüğünü söyledi.

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Trumptan Kaşıkçı açıklaması: Ters giden bir kumpas

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler: Cemal Kaşıkçı ölümü, abd başkanı donald trump
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