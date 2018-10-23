ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı ölümünün ters giden bir kumpas olduğunu düşündüğünü söyledi.
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Trump'tan Kaşıkçı açıklaması: Ters giden bir kumpas
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