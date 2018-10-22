ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prens Selman'la görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, telefonda Suudi Veliaht Prens Selman'la Kaşıkçı cinayetini görüştü.

Başkan Donald Trump, Suudi veliaht prensle telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, görüşmede anlatılanlardan tatmin olmadığını ifade etti.

Trump, Suudi yönetiminin soruşturmayı tamamlamak için bir aylık süre talep ettiğini de hatırlattı,

"Bu uzun bir süre, bunun için bir sebep yok." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de Suudi Veliaht Prensi ile biraraya geldi.

Kaynak: TRT Haber