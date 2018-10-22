Suudi Konsolosluğuna ait araç terk edilmiş halde bulundu

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Kaşıkçı’nın kaybolduğu günlerde Sultangazi’de bir otoparka bırakılan bir araç bulundu.

Başkonsoloslukta görevli Türk sürücünün, Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasından birkaç gün sonra otoparka bıraktığı diplomatik plakalı araçta polisin inceleme yapacağı belirtildi.

Kaşıkçı olayı nasıl başladı?

Washington Post gazetesi yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kayboldu.

Yazarı olduğu Washington Post gazetesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın saat 13.14'te İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna giriş görüntüsünü paylaştı ve görüntülerde konsolosluk önünde siyah bir araba olduğuna dikkat çekti.

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna beraber gittiği nişanlısı Hatice Cengiz, içerden uzun süre çıkmaması sebebiyle konsolosluk görevlilerine Kaşıkçı’yı sorduğunu, görevlilerin “içerde kimsenin kalmadığını” söylediğini açıkladı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirtildi.

Suudi Arabistan iddiaları reddetmişti

Suudi Arabistan yönetimi, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin suçlamaları reddetmişti. Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Abdülaziz bin Suud bin Nayif, Kaşıkçı’nın "öldürülmesine ilişkin talimat verildiği yönündeki haberlerin yalan ve dayanaksız suçlamalar" olduğunu belirtmiş, Suudi Arabistan'ın "uluslararası hukuk ve anlaşmalara uyduğunu" da sözlerine eklemişti.

18 gün sonra gelen itiraf

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.

Kaynak: TRT Word, DHA