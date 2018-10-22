Afganistan'da seçimlere düşük katılım

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Abdul Badi Sayyad, düzenlediği basın toplantısında, seçime katılımın beklenenden biraz düşük olduğunu söyledi.

Başkent Kabil'de bir milyondan fazla seçmenin oy kullandığı bilgisini veren Sayyad, ''Seçimlere en çok katılım Kabil, Faryab, Herat, Daykundi ve Nangarhar vilayetlerinde gerçekleşti.'' dedi.

Ülke genelinde 8,8 milyon seçmenden yaklaşık 4 milyonunun seçime katıldığını dile getiren Sayyad, kurulması planlanan 5 bin 74 sandıktan ise 4 bin 567'sinin açıldığını ifade etti.

En çok güney vilayetleri etkilendi

Seçim günlerinde Taliban'ın saldırılarını artırdığına dikkati çeken Sayyad, ''Taliban tehdidi nedeniyle en düşük katılım ise Peştun nüfusun yoğun olduğu Zabul vilayetinde oldu. Ayrıca Gazne'de ve güneydeki Kandahar'da güvenlik tehdidi nedeniyle seçim yapılamadı.'' diye konuştu.

Sayyad, kadınların seçimlere katılım oranının ise yüzde 33 olarak gerçekleştiğini vurguladı.

Komisyonun takvimine göre seçimin kesin sonucu 20 Aralık'ta açıklanacak.

Seçimin birinci günü Kabil'de bir seçim merkezinde düzenlenen intihar saldırısında 15 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı gün, ülke genelinde seçimleri hedef alan 193 saldırı yapılmış, çoğu sivil 36 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA