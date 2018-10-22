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Kazakistan'da Uluslararası Kartalcılar Turnuvası

Kazakistan'da ülkenin dört bir yanından gelen kartal yetiştiricileri, başkent Astana'daki "Uluslararası Kartalcılar Turnuvası"nda bir araya geldi.

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Eğitimli kartallarla yapılan avcılığın spor dalı olarak kabul edildiği Kazakistan'da, ünlü kartal ustası Kuntugan Toktıbayulı anısına 4'üncü kez düzenlenen turnuvaya, Kazakistan ve Moğolistan’dan 30 kartal avcısı katıldı.

Turnuvanın ilk günü, kartal ve şahinler uçuş ve komutlara uyma gibi yeteneklerini sergiledi.

İkinci gün ise, finale kalan 10 yarışmacı kartallarının avlama yeteneklerini gösterdi.

Amaç, geleneksel kartalla avcılığı tanıtmak

Tilki ve tavşan avlayan kartallar, hız ve sürelerine göre puan aldı.

Turnuva, geleneksel kartalla avcılığı tanıtmak için düzenleniyor.

Kartalcılar Turnuvası'nın bu yılki galibi kartalcı Babacan Bagdaulet oldu.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Kazakistan, kartalcılar turnuvası, Astana
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