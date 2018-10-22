Dünya » Yunanistan'da liseliler Eğitim Bakanının makamını bastı Buradasınız : Ana Sayfa

Yunanistan'da liseliler Eğitim Bakanının makamını bastı

Yunanistan'da üniversite girişi sınavında yapılması planlanan değişikleri protesto eden lise öğrencileri, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu'nun makamını işgal etti.

22 Ekim 2018 Pazartesi 14:48





