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Cemal Kaşıkçı süsü verilmiş kişi konsolosluktan böyle ayrıldı

Cemal Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giyen kişinin İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan ayrılma görüntüleri ortaya çıktı.

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Cemal Kaşıkçı süsü verilmiş kişi konsolosluktan böyle ayrıldı

CNN International’ın üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre Cemal Kaşıkçı’yı öldürdüğünden şüphelenilen 15 kişilik ekibin bir üyesi, Kaşıkçı’nın giysilerini giyerek İstanbul’daki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

 


 

Aynı adam, 2 Ekim’de konsolosluktan çıktıktan saatler sonra Sultan Ahmet Camii’nde görüldü.

Yetkili, 15 kişilik ekibin üyelerinden biri olan ve Kaşıkçı’nın kıyafetini giyen adamın isminin Mustafa el-Madani olduğunu açıkladı.

Türk yetkili, "Değerlendirmemiz değişmedi. Bu, önceden planlanmış bir cinayetti ve ceset konsolosluğun dışına taşındı." dedi. 

Kaynak: TRT Haber

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