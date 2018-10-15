ABD Başkanı Trump'tan göçmenlere "sıfır tolerans" tehdidi

ABD merkezli CBS TV'nin "60 Dakika Pazar" adlı programına katılan ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki göçmen politikaları hakkında açıklamalar yaptı.

"Daha önce hiç olmadığı kadar ABD'ye gelmeye çalışan göçmen var" diyen Trump, göçmen ailelere sınırı illegal olarak geçmek konusunda iki defa düşünmeleri gerektiğini söyledi.

"Sıfır tolerans"a dönüş

Yasa dışı göçmen artışına dikkat çeken Trump, "Pek çok insanın içeri girmesini istiyorum. Ama bunu yasal olarak yapmalarını istiyorum. Eğer artış devam ederse temmuz ayında terk ettiğimiz uygulamayı yeniden uygulamayı tekrar düşünebiliriz" dedi.

ABD İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz yaz sınırı yasa dışı yollarla geçen aileleri ve çocukları birbirinden ayırarak karanlık tesislerdeki kafeslere koymuştu. Uluslararası tepkilerin artmasının ardından Trump yönetimi, "sıfır tolerans" adını verdikleri insanlık dışı uygulamaya son vermişti.

2 bin çocuk ailesinden ayrıldı

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın Meksika'dan ülkeye sınır dışı giren yetişkinlerin gözaltına alınacağını mayıs ayında ilan etmesinin ardından, yaklaşık 2 bin çocuğun 6 hafta boyunca ailesinden ayrı yaşamak zorunda kaldığı açıklanmıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, göçmenlerin tutulduğu tesislerden birini basın mensuplarına açmış, aileler ve yalnız başına sınırı geçen çocukların, karanlık tesiste kafeslerde tutulduğu görülmüştü.

Kaynak: Reuters