Irak Hava Kuvvetleri Komutanı Münşid hayatını kaybetti

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak Hava Kuvvetleri Komutanı General Münşid’in Beyrut’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Münşid’in cenazesi yarın Bağdat’a götrülecek.
Kaynak: AA
Irak Hava Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Münşid, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak Hava Kuvvetleri Komutanı General Münşid’in Beyrut’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Münşid’in cenazesi yarın Bağdat’a götrülecek.
Kaynak: AA