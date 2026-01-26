Parçalı Bulutlu 10.3ºC Ankara
Dünya
AA 26.01.2026 20:17

Trump, Gazze'deki son esirin cesedinin bulunduğunu açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki son esirin cesedinin bulunarak İsrail'e götürüldüğünü açıkladı.

Trump, Gazze'deki son esirin cesedinin bulunduğunu açıkladı

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'deki tüm sağ ve ölü esirlerin tamamının "geri alındığını" belirtti.

Trump, açıklamasında, "Gazze'deki son rehinenin cesedini kurtardık. Böylece, hayatta olan 20 rehinenin tamamını ve ölenlerin tamamını geri almış olduk! Harika bir iş. Çoğu kişi bunun imkansız olduğunu düşünüyordu." ifadelerini kullandı.

Hamas: Gazze'de İsrailli son esirin cesedine verdiğimiz bilgiler sayesinde ulaşıldı
Hamas: Gazze'de İsrailli son esirin cesedine verdiğimiz bilgiler sayesinde ulaşıldı

İsrail ordusu, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde bulunan son esir olan Ran Gvili adlı askerin cesedini bulduğunu ve geri aldığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah Sınır Kapısı’nın açılması için Gvili'nin cesedinin bulunmasını şart koşmuş, sınır kapısının ancak ondan sonra açılabileceğini belirtmişti.

ETİKETLER
ABD Donald Trump
