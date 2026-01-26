Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.01.2026 19:16

Terör örgütü YPG, Haseke'de ateşkesi ihlal etti

Terör örgütü YPG, ateşkesi ihlal ederek Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke ilindeki Sefa köyüne baskın düzenleyip sivilleri yaraladı.

Terör örgütü YPG, Haseke'de ateşkesi ihlal etti
[Temsili fotoğraf]

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'de yer alan habere göre, terör örgütü mensupları, Haseke kırsalındaki Sefa köyüne baskın düzenledi.

Baskında sivilleri hedef alan terör örgütü, çok sayıda kişiyi yaraladı.

Bölge halkı, Suriye ordusuna müdahale çağrısında bulundu.

Ateşkesi ihlal eden YPG unsurları ile Suriye ordusu arasında çatışmalar yaşanıyor

Öte yandan ateşkese rağmen Suriye ordusuna saldıran YPG'li teröristler ile Halep'in Aynularab (Kobani) ilçesi kırsalında çatışmalar devam ediyor.

Suriye ordusu ile YPG'li teröristler arasında Aynularab hattındaki Şeyhler köyü civarında da çatışmalar yaşanıyor.

Ayrıca Lafarge çimento fabrikası çevresinde Suriye ordusu ile YPG arasında çatışmalar sürüyor.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını duyurmuştu.

Bakanlık, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığını bildirmişti.

ETİKETLER
Suriye
Sıradaki Haber
Berlin’deki elektrik kesintisinin faillerinin başına 1 milyon euro ödül konuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:13
Mardin'de gösteri yürüyüşleri 5 gün süreyle yasaklandı
19:07
BIST 100'den yeni rekor
18:59
Isparta'da scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı
18:46
Berlin’deki elektrik kesintisinin faillerinin başına 1 milyon euro ödül konuldu
18:35
Zelenski: Bu hafta, yeni üçlü görüşmeler için hazırlık yapıyoruz
18:16
Bakır talebindeki artış beklentileri arz endişelerini beraberinde getiriyor
Rusya’da dondurucu soğuk: Eksi 40
Rusya’da dondurucu soğuk: Eksi 40
FOTO FOKUS
AK Parti'ye katılımlar sürüyor
AK Parti'ye katılımlar sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ