Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.01.2026 18:32

Zelenski: Bu hafta, yeni üçlü görüşmeler için hazırlık yapıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın sona erdirilmesi için ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bu hafta üçlü müzakerelerin yapılması için hazırlık yaptıklarını bildirdi.

Zelenski: Bu hafta, yeni üçlü görüşmeler için hazırlık yapıyoruz

Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ABD, Ukrayna ve Rusya arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de önceki günlerde yürütülen üçlü müzakerelerde yer alan Ukrayna heyetini Kiev'deki çalışma ofisinde kabul ettiğini belirtti.

Abu Dabi'deki müzakerelerin ayrıntıları hakkında Ukraynalı müzakere ekibinden bilgi aldığını aktaran Ukrayna Devlet Başkanı, "Bu, uzun bir zamandan sonra, savaşı sona erdirmek için yapılan ilk üçlü diyalog formatıydı." yorumunu yaptı.

Zelenski, heyet ile gerçekleştirdiği toplantıda, tarafların BAE'deki görüşmelerde henüz üzerinde anlaşamadığı "zor siyasi konuları" ele aldıklarını ifade etti.

Görüşmede bundan sonra atılacak diplomatik adımları belirlediklerini kaydeden Zelenski, "Bu hafta, yeni üçlü görüşmeler için hazırlık yapıyoruz." bilgisini paylaştı.

ETİKETLER
Vladimir Zelenskiy Ukrayna Rusya ABD
Sıradaki Haber
Japonya'da, Çin'e gönderilecek pandalara veda için binlerce kişi hayvanat bahçesine akın etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:19
Terör örgütü YPG, Haseke'de ateşkesi ihlal etti
19:13
Mardin'de gösteri yürüyüşleri 5 gün süreyle yasaklandı
19:07
BIST 100'den yeni rekor
18:59
Isparta'da scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı
18:46
Berlin’deki elektrik kesintisinin faillerinin başına 1 milyon euro ödül konuldu
18:16
Bakır talebindeki artış beklentileri arz endişelerini beraberinde getiriyor
Rusya’da dondurucu soğuk: Eksi 40
Rusya’da dondurucu soğuk: Eksi 40
FOTO FOKUS
AK Parti'ye katılımlar sürüyor
AK Parti'ye katılımlar sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ