Dünya
AA 13.10.2025 10:37

Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin "dahil olduğu en büyük şey olabileceğini" belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de 10 Ekim itibarıyla yürürlüğe giren ateşkesin "şu ana kadar dahil olduğu en büyük şey olabileceğini" söyledi.

Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin "dahil olduğu en büyük şey olabileceğini" belirtti

Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin bugün toplanacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıkan Trump, uçakta ABD merkezli Axios haber sitesine demeç verdi.

Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin "şu ana kadar dahil olduğu en büyük şey olabileceğini" belirtti.

Zirveye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun neden katılmayacağını bilmediğini aktaran Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın katılımının ise "iyi bir şey" olduğunu vurguladı.

Trump, zirveden önce İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) yapması beklenen konuşmasında, İsrail halkına "sonsuza kadar sevgi ve barış" mesajı vereceğini, ziyaret kapsamında Netanyahu ve esir aileleriyle görüşeceğini ifade etti.

Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı, Gazze'deki ateşkese gerçekten çok yardımcı oldu
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı, Gazze'deki ateşkese gerçekten çok yardımcı oldu

Gazze'de ateşkese varılmasında İran'a düzenlenen saldırıların payı olduğunu savundu

Trump, İsrail'in haziranda İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılara ABD'nin de katılmasının Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasında etkisi olduğunu öne sürdü.

İran'ın zayıflamasıyla Hamas'ın uzlaşmaya daha yatkın hale geldiğini savunan Trump, ayrıca Tahran'ın nükleer programına ilişkin "kara bulutları" kaldırmanın, Arap ve Müslüman ülkelerin Gazze konusunda birleşmesini sağladığını ileri sürdü.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.

