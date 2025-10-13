Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.10.2025 10:36

Hamas: Kassam Tugayları, ateşkesin birinci aşamasında 20 esiri serbest bırakacak

Hamas, hareketin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının ateşkes anlaşmasının birinci aşaması çerçevesinde 20 İsrailli esiri serbest bırakacağını duyurdu.

Hamas: Kassam Tugayları, ateşkesin birinci aşamasında 20 esiri serbest bırakacak

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, arabulucu ülkelerin İsrail'i ateşkes anlaşmasına bağlı tutmaya zorlamasının önemine dikkat çekilerek, esirleri salıverme adımı teyit edildi.

Kassam Tugaylarının, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında elindeki 20 İsrailli esiri serbest bırakacağı belirtildi.

Açıklamada, "Hareket bu adımla yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki kararlılığını teyit ediyor. Hamas bu adımla ayrıca, arabulucuların Siyonist düşmanı anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlamak ve anlaşmanın tüm hükümlerinin uygulanmasını tamamlamak için yaptığı çalışmaların önemini vurguluyor." ifadelerine yer verildi.

Uzun yıllardır İsrail hapishanelerinde tutulan müebbet hapis cezasına çarptırılmış Filistinli esirlerin özgür kalmalarının Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının gösterdiği direncin meyvesi ve "yeni Nazilere karşı boyun eğmeyen güçlü iradenin" göstergesi olduğu vurgulandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de 2 yıl boyunca işlediği soykırım ve yıkıma rağmen esirleri kurtaramadığı ve sonunda Filistinli direniş gruplarının şartlarını kabul etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Netanyahu'nun esirleri geri alma yolunun ateşkes ve esir takası anlaşması ile mümkün olduğunu nihayet öğrenebildiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Katil Netanyahu ve ordusunun hedef alma girişimlerine rağmen Filistinli direnişçiler İsrailli esirleri korumaya gayret etti. Gazze'deki İsrailli esirleri korumamıza rağmen işgal hapishanelerindeki Filistinli esirler ise her türlü işkence ve ihlallere maruz bırakıldı."

Hamas, İsrail hapishanelerindeki esirlerin Filistin meselesinin öncelikleri arasında yer almaya devam edeceğinin altını çizdi.

Hamas, ilk etapta 7 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim etmiş, İsrail ordusu esirlerin Kızılhaç heyetinden teslim alındığını açıklamıştı.

ICRC heyetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrailli esirlerin teslim alınacağı ikinci noktaya doğru hareket ettiği bildirilmişti.

ETİKETLER
İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı Hamas
Sıradaki Haber
İsrail ordusu, Gazze'den salıverilen 7 İsrailli esiri Kızılhaç'tan teslim aldığını duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:39
AYM'den BİK ilanlarının kesilmesine ilişkin düzenlemeye iptal kararı
12:33
AB, Gazze'deki ateşkesin başarılı olması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu açıkladı
12:32
Gazze'deki Hükümet: Dün insani yardım yüklü 173 tır ulaştı
12:20
'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyonda 106 şüpheli yakalandı
12:19
Okullarda afetlere karşı eş zamanlı tahliye tatbikatı
12:29
Azerbaycan'ın milli şairi: Ahmet Cevad
MEB afetlere karşı okullarda eş zamanlı tatbikat uyguladı
MEB afetlere karşı okullarda eş zamanlı tatbikat uyguladı
FOTO FOKUS
Erzurum'a ekim ayında kar yağdı
Erzurum'a ekim ayında kar yağdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ