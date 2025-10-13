Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
Dünya
AA 13.10.2025 09:52

İsrail ordusu, Gazze'den salıverilen 7 İsrailli esiri Kızılhaç'tan teslim aldığını duyurdu

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan 7 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetinden teslim aldığını duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze'den salıverilen 7 İsrailli esiri Kızılhaç'tan teslim aldığını duyurdu

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) yetkililerinin Kızılhaç heyetiyle buluştuğu aktarıldı.

Kızılhaç heyetinden teslim alınarak İsrail'e götürülmek üzere yola çıkan esirlerin sağlık kontrolünden geçirileceği kaydedildi.

İsrail ordusunun Kızılhaç'a teslim edilmesi beklenen diğer esirleri almak için hazırlandığı bildirildi.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında ilk etapta 7 İsrailli esiri teslim etmiş, İsrail basını diğer serbest bırakma işleminin saat 10:00 dolaylarında gerçekleşeceğini belirtmişti.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
