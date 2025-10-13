Çok Bulutlu 9.3ºC Ankara
Dünya
AA 13.10.2025 09:15

BM, Gazze'de ateşkesin ardından insanı yardım geçişlerinde ilerleme kaydedildiğini duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesiyle, İsrail'in aylar süren ablukasının ardından insani yardım geçişleri konusunda önemli ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

BM, Gazze'de ateşkesin ardından insanı yardım geçişlerinde ilerleme kaydedildiğini duyurdu

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, İsrail'in aylarca insani yardım geçişini engelleyen ablukası nedeniyle kıtlık ilan edilen Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin yardımlara etkisi ele alındı.

Açıklamada, "Gazze'deki insani yardım faaliyetlerimizin artırılması yolunda çalışmalarımız sürüyor ve bugün önemli ilerleme kaydedildi. Gazze Şeridi'ne marttan bu yana ilk kez yemek pişirmek için tüp girdi." ifadeleri kullanıldı.

Gıda, ilaç, yerinden edilen ailelere dağıtılacak çadırların Gazze'ye girişinde artış olduğu belirtilen açıklamada, toplam 190 ton insani yardımın dağıtılması için gerekli izinlerin alındığı kaydedildi.

Açıklamada, BM'nin ateşkesin ilk 60 gününde insani yardım faaliyetlerinin kapsamını genişleterek Gazze'de hayat kurtarıcı hizmetlere ihtiyaç duyan herkese ulaşmayı planladığı vurgulandı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma yürürlüğe girmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail Filistin Devleti
