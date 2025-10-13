Çok Bulutlu 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.10.2025 06:45

Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı, Gazze'deki ateşkese gerçekten çok yardımcı oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkese yardımcı olan ülkeler arasında Türkiye'nin önemine vurgu yaparak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü çok saygı duyulan biri. Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var" dedi.

Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı, Gazze'deki ateşkese gerçekten çok yardımcı oldu

ABD Başkanı Trump, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin bugün toplanacak Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a giderken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes konusunda Türkiye, Katar, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere çok değişik Müslüman ülkelerin büyük katkısı bulunduğunu belirten Trump, "Bu arada, Türkiye de harikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü çok saygı duyulan biri. Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var" ifadelerini kullandı.

Trump, gazetecilerin mutabakata varılan ateşkesin sürdürülüp sürdürülemeyeceği konusundaki sorularına da "Savaş bitti, savaş bitti, anlıyor musunuz?" cevabını verdi.

Ateşkesin sürdürülmesinin birçok nedeni olduğunu vurgulayan Trump, "İnsanlar bıktı. Sadece yakın zamanda değil, yüzyıllardır insanlar bıktı. Bence herkes yerini biliyor. İsrail için, etrafındaki Müslüman ülkeler için, herkes için harika olacak. O şekilde kalacağını düşünüyorum" dedi.

"Gazze, gelecek on yıllarda muhteşem bir mucize olacak"

Gazze'de uluslararası güce de ihtiyaç olmayacağını düşündüğünü kaydeden Trump, "Gazze riviera ne zaman olacak?" sorusu üzerine "Bilmiyorum, önce oradaki insanları gözetmemiz gerekiyor. Orası şu anda tamamen bir yıkıntı halinde" ifadelerini kullandı.

Trump, Gazze'yi ziyaret edip etmeyeceğiyle ilgili bir soruya da "Çok isterim, bununla da gurur duyarım. Orayı ziyaret etmeden görüyorum ama ayak basmak isterim. Gazze, gelecek on yıllarda muhteşem bir mucize olacak" karşılığını verdi.

ETİKETLER
Donald Trump ABD Gazze Recep Tayyip Erdoğan Mısır
Sıradaki Haber
İsrail ve Gazze'de esir takası başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:42
Küresel piyasalar artan ticari gerginliklerle negatif seyrediyor
09:24
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Gürcistan
09:20
Kassam Tugayları: İsrail anlaşmaya uyduğu sürece anlaşmaya ve belirlenen takvime uyacağız
09:21
Türkiye’nin 27 ili 1 milyar dolar üzerinde ihracat gerçekleştirdi
09:17
BM, Gazze'de ateşkesin ardından insanı yardım geçişlerinde ilerleme kaydedildiğini duyurdu
08:44
Silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon: 19 tutuklama
İsrail ve Gazze'de esir takası başladı
İsrail ve Gazze'de esir takası başladı
FOTO FOKUS
Ankara 102 yıl önce bugün "başkent" ilan edildi
Ankara 102 yıl önce bugün "başkent" ilan edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ