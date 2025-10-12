Parçalı Bulutlu 7.1ºC Ankara
AA 12.10.2025 23:26

Gazze'de ateşkesin ardından yarın bölgeyi yoğun bir gündem bekliyor

Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından yarın esir takası ve uluslararası barış zirvesi gibi önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Gazze'de ateşkesin ardından yarın bölgeyi yoğun bir gündem bekliyor

Bu gelişmeler arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze planının ilk aşamasının hayata geçirilmesi ve Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenmesi planlanan uluslararası barış zirvesi yer alıyor.

İsrail Başbakanlığı Sözcüsü Şoş Bedrosyan'ın bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamaya göre, İsrailli esirler yarın sabah erken saatlerde bırakılacak.

İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Filistinli esirlerin salıverilmesi öngörülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da sabah saatlerinde İsrail'e varması ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrailli esirlerin aileleriyle görüşmesi bekleniyor.

Trump'ın ayrıca İsrail meclisinde bir konuşma yapması ve ardından da Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenecek uluslararası barış zirvesine katılması planlanıyor.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Soykırımcı İsrail, serbest bırakılması beklenen Filistinli tutukluların ailelerinin seyahat etmelerini engelledi
