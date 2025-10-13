Çok Bulutlu 9.3ºC Ankara
Dünya
AA 13.10.2025 06:15

Nijerya'da 15 Boko Haram üyesi öldürüldü

Nijerya'da ordu ile terör örgütü Boko Haram üyeleri arasında çıkan çatışma sonucu 15 terörist öldürüldü.

Nijerya'da 15 Boko Haram üyesi öldürüldü

Ülkede teröristlere karşı kurulan Hadin Kai Operasyonu komutanlarından Uba Sani, Borno eyaletine bağlı Kaga bölgesinde ordu ile Boko Haram üyeleri arasında çatışma çıktığını aktardı.

Sani, çatışmada 15 teröristin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin ise yaralı olarak kaçtığını kaydetti.

Çatışmada 4 askerin de yaşamını yitirdiğini aktaran Sani, teröristlere ait silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Nijerya Boko Haram
