Dünya
AA 13.10.2025 09:19

Kassam Tugayları: İsrail anlaşmaya uyduğu sürece anlaşmaya ve belirlenen takvime uyacağız

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail varılan anlaşmaya uyduğu sürece kendilerinin de anlaşmaya uyacaklarını ve bu bağlamda belirlenen takvime bağlı kalacaklarını duyurdu.

Kassam Tugayları: İsrail anlaşmaya uyduğu sürece anlaşmaya ve belirlenen takvime uyacağız

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, ateşkes ve esir takası anlaşmasının Filistin halkının kararlılığı ve direnişinin bir sonucu olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail anlaşmaya uyduğu sürece anlaşmaya uyulacağı ve bu bağlamda belirlenen takvime bağlı kalınacağı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca "Düşman, sahip olduğu güce ve istihbarata rağmen askeri baskıyla esirlerini geri alamadı. Şimdi, direnişin en başından bu yana söz verdiği gibi boyun eğiyor ve esirlerini takas anlaşması kapsamında geri alıyor." ifadesine yer verildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze Hamas
