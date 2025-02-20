Parçalı Bulutlu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.02.2025 10:17

Trump, federal hükümetin, Washington DC'nin yönetimini devralması gerektiğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC'nin yönetiminin federal hükümet tarafından devralınması gerektiğini söyledi.

Trump, federal hükümetin, Washington DC'nin yönetimini devralması gerektiğini söyledi
[Fotograf: AFP]

Trump, Florida'dan Washington'a dönerken uçakta gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser'ı sevdiğini, ancak yönetiminin "iş yapmadığını" savunan Trump, başkentteki suç oranının ve evsizlerin sayısının oldukça fazla olduğuna işaret etti.

Federal hükümetin başkentin yönetimini devralması gerektiğini kaydeden Trump, "Bunu güçlü bir şekilde, yasalara ve düzene dayalı olarak, tamamen kusursuz bir şekilde yürütmemiz gerek." ifadesini kullandı.

Başkan Trump, "Washington DC'yi devralmalıyız, güvenli hale getirmeliyiz. İnsanlar öldürülüyor. Harika bir polis departmanı var ama doğru kullanılmıyor." dedi.

Washington DC, belediye başkanı ve belediye meclisi tarafından yönetilse de 1973 tarihli Home Rule Act neticesinde ABD Kongresi'nin denetimine tabi olduğu için özerkliği sınırlı.

Belirli bir bölgeye kendi yerel yönetimini oluşturma ve yönetme yetkisi veren söz konusu yasa kapsamında, Washington DC'ye sınırlı bir özerklik tanınmış olsa da Kongre, başkent tarafından çıkarılan yasaları gözden geçirme, veto etme ve gerektiğinde müdahale etme hakkına sahip.

ETİKETLER
Donald Trump ABD
Sıradaki Haber
Yandex'in geliri ilk defa 1 trilyon rubleyi geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:01
Türk Devletleri Teşkilatı yeni üye devletleri kabul edecek mi?
10:55
Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
10:49
Hamsi ihracatı yılın ilk ayında 976 bin 905 dolar kazandırdı
10:47
MKE'den kritik adım: Dolanan mühimmat geliyor
10:32
Tüketici güven endeksi şubatta arttı
10:24
Yerli coğrafi bilgi sistemi e-Devlet'e entegre edildi
İsrail, Lübnan'ın güneyinden büyük yıkım bırakarak çekildi
İsrail, Lübnan'ın güneyinden büyük yıkım bırakarak çekildi
FOTO FOKUS
Bursa'da madeni yağ dükkanında yangın
Bursa'da madeni yağ dükkanında yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ