Trump: Dünya, tarihin en tehlikeli dönemiyle karşı karşıya

Trump, bir Fox News röportajında, "Bakın, tüm bunlar yüzünden Üçüncü Dünya Savaşı'na girebiliriz. Tarihin en tehlikeli dönemi olduğuna inanıyorum. Bunun ilşk nedeni zirvede beceriksiz insanlar olması var" dedi.

Trump, Rusya-Ukrayna krizine de atıfta bulundu.

Geçen yıl Rusya'nın Baltık Denizi'ndeki Kuzey Akım boru hatlarını bombalaması iddiası hakkında soru sorulan Trump, bunun nedeninin Moskova olmadığını söyledi.

Washington'ın sabotajda parmağı olduğunu ima ederek, "Ülkemizin başını belaya sokmak istemiyorum, bu yüzden cevap vermeyeceğim" dedi.

Eski başkan, boru hatlarını havaya uçurmanın "çok tehlikeli" olduğunu kabul ederek, "Bence çoğu insan bunu kimin yaptığını biliyor" dedi.

ABD'nin kendisini kritik altyapısına yönelik misilleme saldırıları riskine atıp atmadığı sorulduğunda, "Bence altyapıdan çok daha fazlası hakkında konuşuyoruz" dedi.

Trump ayrıca, nükleer silahların bugün dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük tehdit olduğu ve ABD ve Rusya cephaneliklerinin benzeri görülmemiş bir yıkıma neden olabileceği konusunda uyardı.