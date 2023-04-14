Kuzey Kore, bugüne kadarki "en güçlü" füzesini test etti

Cuma günü devlet medyasında yer alan açıklamada, katı yakıtlı kıtalararası balistik füzeleri Hwasong-18’in ülkenin nükleer saldırı kabiliyetini “ciddi biçimde artırdığı” ve “düşmanları korku ve endişeye sürükleyeceği” ifade edildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin Perşembe günkü son denemelerinde, “yeni bir tür balistik füze ateşlediğini” iddia etmişti.

Füze denemesi sonrası Japonya'nın Hokkaido adasında da alarm verilmişti. Ancak denemeler herhangi bir tehlikeye yol açmadı.

KCNA ajansında yer alan haberde, Hwasongpho-18’in geliştirilmesi ile Kuzey Kore’nin stratejik caydırıcılığının güçlendirileceği belirtildi.

Kim Jong Un testi kızı, karısı ve kız kardeşiyle birlikte denetledi.

Katı yakıtlı füzeler, sıvı yakıtlı füzelerden daha hızlı ateşlenebiliyor, bu da onların tespit edilmesini ve müdahale edilmesini zorlaştırıyor.