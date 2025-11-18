Trump, Dünya Kupası ziyaretçilerine öncelikli vize vermek için FIFA 'PASS'i kullanıma sundu

Beyaz Saray’da FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte konuşan Trump, Dünya Kupası bileti sahiplerinin vize görüşmeleri için “öncelikli randevu” almasına imkan sağlayacak sisteme “FIFA PASS” adının verildiğini açıkladı.

Trump, Dışişleri Bakanlığı ile İç Güvenlik Bakanlığının, taraftarların ülkeye kolayca giriş yapabilmesi için “aralıksız çalıştığını” belirtti. “Yönetimime, 2026 Dünya Kupası’nı tarihin en başarılı organizasyonu haline getirmek için tüm yetkileri kullanma talimatı verdim. Tarihi bir etkinlik olacak ve bilet satışlarında rekorlar kırıyoruz.” dedi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuva için 5 ila 10 milyon kişinin ABD’ye gelmesinin beklendiğini söyledi. “Bu FIFA PASS sayesinde, bilet alan gerçek futbolseverlerin vize süreci daha hızlı ilerleyecek ve Dünya Kupası’nı en iyi şartlarda yaşayabilecekler.” ifadelerini kullandı.

Vize randevularına hızlandırma

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, vize yoğunluğunu karşılamak amacıyla dünya genelindeki büyükelçiliklere 400’den fazla konsolosluk görevlisi gönderildiğini duyurdu. Rubio, bazı ülkelerde personel sayısının iki katına çıkarıldığını belirtti.

Rubio, “Artık dünyanın yaklaşık yüzde 80’inde 60 gün içinde randevu alınabiliyor. Geçmişte bu süre yarım yılı buluyordu.” dedi. Dünya Kupası bileti sahiplerinin hızlandırılmış randevu hakkına sahip olacağını ancak “biletin vize olmadığı” uyarısında bulundu.

“Son dakikaya kalmayın. Bilet almak ABD’ye giriş garantisi değildir. Sadece hızlandırılmış randevu hakkı verir.” diyen Rubio, FIFA PASS kullanıcılarının diğer başvuru sahipleriyle aynı güvenlik incelemesinden geçeceğini vurguladı.

Infantino, Dünya Kupası kura çekiminin 5 Aralık’ta Washington’daki Kennedy Center’da yapılacağını, organizmanın dünya genelinde 6 milyar izleyiciye ulaşmasının, kura çekiminin ise 1 milyar kişi tarafından izlenmesinin beklendiğini söyledi.