Guardian 18.11.2025 08:19

İtalya'da 2 bin metre rakımda yeni turizm durağı

İtalya'nın Bergamo bölgesinde 2 bin 300 metre rakımda yer alan Frattini Dağ Sığınağı yenilendi. Sadece 6–8 saatlik yürüyüşle ulaşılan yapı, hem dağcılar hem de kültür meraklıları için yıl boyunca açık. Yetkililer, yapının hafif ve çevre dostu tasarımıyla dikkat çektiğini belirtiyor.

İtalya’da 2 bin metre rakımda yeni turizm durağı

İtalya'nın Bergamo bölgesinde, deniz seviyesinden 2.300 metre yüksekte yer alan Frattini Dağ Sığınağı yenilenerek hizmete açıldı. Yalnızca yürüyüşle ulaşılabilen sığınak, 6–8 saatlik bir tırmanışla ziyaret edilebiliyor.

Sığınak, yıllardır kullanılan eski yapının güvenlik sorunları nedeniyle sökülmesi üzerine yenilendi. Eski yapı, zamanla asbest ve yapısal sorunlar nedeniyle risk oluşturuyordu. Yeni bina, hafif malzemelerle ve çevreye duyarlı bir anlayışla tasarlandı.

Çevre dostu ve dayanıklı bir tasarım

Turin merkezli Studio EX tarafından tasarlanan yapı, güçlü rüzgârlar, çığ tehlikesi ve ani hava değişimleri dikkate alınarak üretildi. Dış yüzeyi teknik bir kumaşla kaplandı; iç kısmı ise sıcaklık değişimlerine uyum sağlayan mantar malzemeyle yalıtıldı.

Çatıda yer alan güneş panelleri, içerideki temel ışıklandırmayı çalıştırıyor. Sığınakta ısıtma, su hattı veya telefon bağlantısı bulunmuyor. Yetkililer, buranın bir “dağ barınağı” olduğunu, konfor için değil güvenli barınma için tasarlandığını vurguluyor.

İtalya’da 2 bin metre rakımda yeni turizm durağı

Sanat projesinin bir parçası

Yapı, Bergamo’daki GAMeC Modern ve Çağdaş Sanat Galerisinin “Thinking Like a Mountain” adlı kültür-sanat projesinin son ayağını oluşturuyor. Proje, geleneksel sergi alanları yerine doğayla iç içe kültür üretimini teşvik ediyor.

Yetkililer, sığınağın içinde herhangi bir sanat eserinin bulunmadığını; yapının kendisinin ve bulunduğu doğanın “deneyimin bir parçası” olduğunu ifade ediyor.

Yıl boyunca ziyaret edilebiliyor

Frattini Dağ Sığınağı yılın her zamanı açık. Ziyaretçilerin hava koşullarını ve rota durumunu İtalyan Alp Kulübü (CAI) üzerinden kontrol etmeleri öneriliyor.

