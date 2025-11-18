Uluslararası yardım kuruluşlarından Gazze için acil yardım çağrısı

Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egeland, “Bu kış hayatlar kaybedeceğiz. Çocuklar, aileler yok olacak.” uyarısında bulundu. Egeland, Trump’ın Gazze barış planının kabulünden bu yana geçen haftalarda insani yardım akışının sağlanamamasından duyduğu hayal kırıklığını ifade etti.

Hastalık ve ölüm riski artıyor

Saldırılar ikinci yılına girerken nüfusun büyük bölümü yerinden edildi ve Gazze halkının çoğu çadırlarda yaşıyor. Cuma günü başlayan kış fırtınası sonrasında meydana gelen sel, atık sularla karışmış yağmur suları nedeniyle ciddi salgın riski doğurdu.

Gazze’de yaşayan Fatima Hamdona, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Çocuklarım zaten hasta ve çadırımızın haline bakın. Yiyeceğimiz yok, unlarımız su içinde kaldı. Yok olduk. Gidecek hiçbir yerimiz yok.” dedi.

Benzer manzara Han Yunus’ta da yaşandı. Nihad Shabat, “Kıyafetlerimiz, yataklarımız, battaniyelerimiz sele kapıldı. Tekrar sel basmasından korkuyoruz. Çadır almaya gücümüz yok.” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler raporuna göre, Gazze genelinde binaların yüzde 80’inden fazlası, Gazze Şehri’nde ise yüzde 92’si yıkılmış durumda.

1,5 milyon insan acil barınma bekliyor

Norveç Mülteci Konseyi’ne göre yaklaşık 260 bin Filistinli aile, yani 1,5 milyon kişi, kışı atlatmak için temel barınma malzemelerine ihtiyaç duyuyor. ABD arabuluculuğundaki ateşkesten bu yana Gazze’ye yalnızca 19 bin çadırın girebildiği, yardım kuruluşlarının satın aldığı 44 bin palet çadır ve malzemenin ise Mısır, Ürdün ve İsrail’de bekletildiği belirtildi.

Egeland, yardımın engellenmesini “bürokratik, askeri ve siyasi bir bataklık” olarak nitelendirdi.

Soykırımcı İsrail, mart ayında güvenlik gerekçesiyle yeni bir kayıt sistemi getirdi ve yardım kuruluşlarından Filistinli çalışanlarının listesini istedi. Ancak kuruluşlar, bağışçı ülkelerdeki veri koruma yasalarının bu bilgilerin paylaşılmasını engellediğini belirtiyor. Çadır direkleri dahil birçok unsur “çifte kullanımlı” sayılarak giriş yasağı kapsamına alındı.

İsrail Savunma Bakanlığı’na bağlı Cogat kurumu BBC’ye yaptığı açıklamada, son aylarda “190 bin çadır ve branda” gönderildiğini ve her gün yüzlerce yardım kamyonunun girişinin koordine edildiğini savundu.

Çadırlar karaborsada satılıyor

Gazze’de birçok çadırın yağmalandığı ve karaborsada satıldığı bildirildi. Ateşkesten önce yaklaşık 2 bin 700 dolar (2 bin 330 euro) olan fiyatların, son dönemde 900-1.000 dolar aralığına düştüğü ifade edildi.

Gazze sakinlerinden Alaa el-Dirğali, “Çadırlarımız iki yıl güneşe, iki yıl yağmura dayandı ama bu yağmura dayanamadı. Kırık çadırları yeniden kuruyoruz çünkü başka alternatifimiz yok.” dedi.

"Bugün bir çadıra ihtiyaçları var"

Egeland, Mısır’da yakında düzenlenecek yeniden inşa konferansına atıfta bulunarak, “Ülkeler uzun vadeli planları görüşmek için Kahire’de toplanacaksa, Filistinlilerin o binalar yapılmadan önce ölmemesi gerekiyor. Bugün çadıra ihtiyaçları var, beş yıl sonra sahilde yapılacak bir binaya değil.” ifadelerini kullandı.

Gazze Şehri’nde yaşayan ve 11 kez yer değiştirmek zorunda kalan Rami Deif Allah, çadırının yağmur sularıyla dolduğunu söyleyerek, “Yağmur yağdığında çadırlar bizi koruyamadı. Su üzerimizden ve altımızdan aktı.” dedi.

Filistinliler, saldırıların tamamen bitmesini ve evlerine dönebilmeyi bekliyor.

“Evlerimizi yeniden inşa ederiz ama sokakta yaşamak dayanılmaz.” sözleriyle Rami Deif Allah, tüm Gazze halkının umudunu dile getirdi.