Puslu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.01.2025 07:35

Trump: DSÖ'ye tekrar üye olmayı düşünebiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) yeniden dahil olabileceğinin sinyalini verdi.

Trump: DSÖ'ye tekrar üye olmayı düşünebiliriz

Las Vegas'ta katıldığı mitingde konuşan Trump, resmi görevine başladığı ilk gün imzaladığı bir kararnameyle çekildiğini açıkladığı DSÖ'ye, ''ABD'nin tekrar dönebileceği'' yönünde ifadeler kullandı.

Trump, "DSÖ'den çekildim, orada yılda 500 milyon dolar ödüyorduk ve Çin çok daha büyük nüfusuna rağmen 39 milyon dolar ödüyordu ama belki tekrar üye olmayı düşünebiliriz" diye konuştu.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, 22 Ocak'ta Trump'a, DSÖ'den çekilme kararını gözden geçirmesi çağrısında bulunmuştu.

Trump'ın DSÖ'den ayrılma kararı

ABD Başkanı Trump, göreve gelmesinin hemen ardından, ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu DSÖ'den çekilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Kararname metninde, ABD'nin çekilmesinin nedenleri olarak, "örgütün Wuhan, Çin ve diğer küresel sağlık krizlerinden kaynaklanan COVID-19 salgınını kötü yönetmesi, acilen ihtiyaç duyulan reformları benimsememesi ve DSÖ'nün, üye devletlerin uygunsuz siyasi etkisine karşı bağımsızlığını koruyamaması" gösterilmişti.

Metinde ayrıca DSÖ'nün, ABD'den "haksız yere ağır ödemeler talep etmeyi sürdürdüğü" belirtilmişti.

ETİKETLER
Donald Trump Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
Sıradaki Haber
İsrailli kadın askerler, kendilerine uyuşturucu verildiği iddialarını yalanladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:32
İsrail, esir takası kutlamalarını engellemek için düzenlediği baskınlarda 2 Filistinli yaralandı
08:11
1,5 milyon TL değerinde 243 tarihi eser ele geçirildi
07:52
Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem
07:13
Bursa'da tekstil atölyesinde yangın
06:02
Bursa'da ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
05:01
Ankara'da bir apartmanda çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi
Ateşkesin ardından yardım tırlarının Gazze'ye girişi devam ediyor
Ateşkesin ardından yardım tırlarının Gazze'ye girişi devam ediyor
FOTO FOKUS
Arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti
Arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ