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Dünya
TRT Haber 27.01.2024 19:10

Trump da 'Texas' dedi: ABD'de sınır krizi büyüyor

ABD'de Texas eyalet yönetimi ile Beyaz Saray arasındaki gerginlik Demokratlarla Cumhuriyetçilerin kavgasına dönüşüyor. 25 Cumhuriyetçi Vali Texas yönetimine destek çıktı. Eski ABD Başkanı Donald Trump da Texas yönetiminin tarafında olduğunu duyurdu.

Trump da 'Texas' dedi: ABD'de sınır krizi büyüyor

ABD'de gündem Texas ve ABD hükümeti arasındaki gerginlik.

Gerilimin kaynağı, ülkenin güney sınırının güvenliğine ilişkin tartışmalar. Konu, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki en ciddi tartışma konularından biri haline geldi.

Yüksek Mahkeme'nin sınırın belli bölgelerine yerleştirilen dikenli tellerin kaldırılması kararıyla tansiyon daha da arttı.

Texas Valisi Greg Abbott kararı tanımayacağını duyurdu.

25 Cumhuriyetçi vali de Texas'a desteğini açıkladı.Konu Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında güç yarışına döndü.

25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri
25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri

Trump: Ulusal Muhafızları Texas'a gönderin

Texas'a bir destek de Cumhuriyetçilerin en güçlü başkan aday adayı, eski ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

Trump, tüm eyaletlere çağrı yaparak ulusal muhafızlarını Texas'a göndermeleri çağrısı yaptı.

Trump da 'Texas' dedi: ABD'de sınır krizi büyüyor

ABD'nin güney sınırının yasa dışı göçmenlerden korunması gerektiğini belirtti.

Texas Valisi de eyaletin bünyesinde yer alan Ulusal Muhafızların bölgede görevlerine devam ettiğini açıkladı.

10 Cumhuriyetçi eyaletin destek için bölgeye ulusal muhafız gönderdiğini duyurdu.
Vali Abbott, federal yetkililerle karşı karşıya gelmeye hazırlıklı olduklarını da söyledi.  

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