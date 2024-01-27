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Dünya
AA 27.01.2024 17:29

Avustralya, çalışanlarıyla ilgili iddialar üzerine UNRWA'ya finansal desteğini askıya aldı

Avustralya, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bazı çalışanlarının 7 Ekim saldırılarına karıştığına yönelik İsrail yetkililerinin iddiaları sonrası bu kuruluşa sağladığı fonu geçici olarak askıya aldığını açıkladı.

Avustralya, çalışanlarıyla ilgili iddialar üzerine UNRWA'ya finansal desteğini askıya aldı
[Fotograf: Reuters]

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığı yönündeki iddialardan "derin endişe" duyduğunu ifade etti.

Wong, iddialar nedeniyle UNRWA'ya sağlanan finansal desteğin geçici olarak durdurulduğunu belirterek, "Avustralya, soruşturma konusunda UNRWA ile yakın temas halinde olacak ve uluslararası ortaklarla istişarelerde bulunacak." değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, söz konusu iddiaların acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA, İsrail'in iddialarının ardından harekete geçerek bazı personelini işten çıkarmış ve iddialara yönelik soruşturma başlatmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da söz konusu iddialar araştırılırken UNRWA'ya sağladığı fonları geçici süre durdurma kararı aldığını duyurmuştu.

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