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Dünya
AA 13.03.2025 16:19

Trump, AB'den gelen alkollü ürünlere yüzde 200 vergi tehdidinde bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde üretilen viskilere getirdiği yüzde 50 gümrük vergisini kısa sürede kaldırmaması halinde AB'den ithal edilen tüm alkollü ürünlere yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

Trump, AB'den gelen alkollü ürünlere yüzde 200 vergi tehdidinde bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, AB'nin ABD'den ithal edilen viskilere getirdiği yüzde 50 gümrük vergisi tarifesine ilişkin Truth Social hesabından açıklama yaptı.

AB'yi "dünyanın en düşmanca ve istismarcı vergilendirme otoritesi" olarak nitelendiren Trump, AB'nin "ABD'den faydalanmak için kurulduğu" görüşünü yineledi.

Trump, AB'nin ABD üretimi viskilere yüzde 50 gümrük vergisi uygulama kararı aldığını hatırlatarak "Bu tarife derhal kaldırılmazsa ABD, kısa bir süre içinde Fransa ve diğer AB ülkelerinden gelen tüm şarap, şampanya ve alkollü ürünlere yüzde 200 tarife uygulayacaktır. Bu, ABD'deki şarap ve şampanya işletmeleri için harika olacak." ifadelerini kullandı.

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