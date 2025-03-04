Trump: AB, Ukrayna'nın savunmasından çok Rus gazına harcıyor

Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile tartışması gündemde yerini korumaya devam ederken, Truth Social sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

AB'nin savaşta Ukrayna'yı desteklerken Rusya ile ticari ilişkilerini sürdürmesini eleştiren Trump, "Avrupa, Rusya'dan petrol ve doğal gaz almak için Ukrayna'yı savunmaya harcadıklarından çok daha fazla para harcadı." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Trump ile Zelenskiy arasında Oval Ofis'te 28 Şubat'ta yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken, Zelenskiy de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.

Tartışma üzerine, imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.

Zelenskiy de Fox News'e verdiği mülakatta, Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soruya karşılık, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığını ifade etmişti.

Tartışmanın ardından birçok AB üyesi ülke lideri, Ukrayna'ya destek mesajı yayımlamıştı.