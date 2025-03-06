Trudeau: Gelecekte ABD tarafından başlatılan ticaret savaşında olmaya devam edeceğiz

Trudeau, ülkenin başkenti Ottowa'da çocuk bakımıyla ilgili bir duyuru sırasında ABD ile Kanada arasında devam eden gümrük vergisi tartışmalarını değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesine yönelik soruları yanıtlayan Trudeau, "Donald ile renkli konuşma yaptığımı doğrulayabilirim ama aynı zamanda yapıcıydı. Açıkçası Kanada'ya karşı haksız yere başlattıkları ticaret savaşı hakkında konuştuk. Ayrıntılara girmeyeceğim ama konuşmada farklı yaklaşımların ve tonların olduğu bölümler vardı." ifadesini kullandı.

Tarifelerin, özellikle kısa vadede belirli sektörlere veya geniş yelpazedeki Kanadalı ve Amerikalı işçilere aşırı zarar vermemesini sağlamaya yönelik görüşmelerin aktif olarak devam ettiğini belirten Trudeau, "Öngörülebilir gelecekte ABD tarafından başlatılan bir ticaret savaşında olmaya devam edeceğimizi teyit edebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu tarifelerin sadece Kanadalıları değil, ABD ekonomisini de etkileyeceğini kaydeden Trudeau, "Bugünün zorluklarıyla mücadele etmek için birbirimizle savaşmak yerine birlikte çalışmalıyız. Amerikalı meslektaşlarımızla etkileşime devam edeceğiz. Amacımız, tüm tarifeleri kaldırmak." dedi.

Trudeau, Trump'ın "Önce Amerika" politikasını sergilediğini belirterek, "Kanadalılar ve Meksikalılar da refah içindeyken (bu politika) en iyi şekilde gerçekleşir. Eğer aramızdaki 'kazanma' kaybederse ABD için 'kazan-kazan' daha kötü olacak. Bu, belki emlak sektöründe değil ama uluslararası ticarette, ulus devletler arasındaki ilişkilerde böyledir." ifadelerini kullandı.

"Göreve devam etmeyeceğim"

Daha önce görevini bırakacağını açıklamasına rağmen gümrük tarifeleri krizi sürecinde "bakıcı" rolünde kalıp kalmayacağıyla ilgili bir soruya da Trudeau, "Hayır, göreve devam etmeyeceğim. Önümüzdeki günlerde veya haftalarda usulüne uygun olarak seçilmiş halefime devri dört gözle bekliyorum." diye konuştu.

Trudeau, görevdeki yıllarının zorluklarla dolu olduğunu dile getirerek, "Dünyada ve Kanada'da kolay bir 10 yıl geçirmedik. İlk önce Trump geldi, sonra pandemi. Bunlar zor anlardı. Ardından enflasyon, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve son olarak Orta Doğu'daki birçok zorlukla karşılaştık. Bunlar çok sıkıntılı yıllardı." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı telefon görüşmesi sonrası Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Trudeau'nun iki ülke arasındaki gümrük vergisi krizini "yeniden seçilmek için" kullandığını savunmuştu.

Trump, Kanada Başbakanı'nın aslında kötü bir iş çıkardığını ileri sürerek, "Justin Trudeau'nun büyük ölçüde kendisinin neden olduğu gümrük vergisi sorununu yeniden başbakanlığa aday olmak için kullandığını düşünüyorum. İzlemesi çok eğlenceli." demişti.