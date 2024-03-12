TRT Haber Somali'de: Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük üssü

Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük üssü olan Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, kapılarını TRT Haber'e açtı.

Yüksek bir disiplin içinde hareket ediyor, zorlu süreçlerin üstesinden gelip, attıklarını vuruyorlar. Çünkü onlar, Mehmetçik tarafından eğitiliyorlar.

Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük üssünde, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı namı diğer Anadolu Kışlası başkent Mogadişu'da Hint okyanusunun hemen yanında 550 bin metrekare alana kurulu.

TSK'dan Somali'nin istikrarına katkı

TÜRKSOM adıyla da bilinen üs 30 Eylül 2017'de açıldı.

Anadolu Kışlası'nda, Somali'nin kara, hava ve deniz kuvvetleri personeline eğitimler veriliyor.

Türkiye'nin bölgedeki üssünün stratejik önemi, Şubat 2024 yılında imzalanan "Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması" ile daha da arttı.

Somali'nin isteği üzerine terörle mücadele konusunda sağlanan destek, deniz güvenliği alanında da verilecek. Böylece Somali halkının denizdeki zenginliklerden yararlanabilmesinin de önü açılacak.

Türk askeri bugüne kadar 6 bine yakın Somalili komandoya eğitim verdi

Somali'nin terörle mücadelesini, Türk üssünde, savunma sanatını öğrenen Gorgor'lar yürütüyor.

Kadın yüzbaşı, "Biz burada Somali Silahlı Kuvvetleri için er yetiştirmekteyiz, yerel personel yetiştirmekteyiz. Türk milletinin sevgisini ve gücünü her zaman arkamızda hissediyoruz. Dünya'nın her neresinde olursa olsun türk ordusu barışın ve huzurun simgesi olmuştur ve olmaya devam edecektir." diyor.

Somalili komandolardan oluşan Gorgor'lara sızma harekatı, meskun mahal operasyonu gibi bir çok eğitim veriliyor. Her koşulda mücadeleye hazır olmaları için zorlu koşullarda sınanıyor, sportif faaliyetlerle zinde kalmaları sağlanıyor.

Somali Gorgor taburları personeli Türk askerinin verdiği 14 haftalık zorlu eğitimi tamamladı ve ilk kez Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un katıldığı törenle yemin ederek göreve başlayacaklar.