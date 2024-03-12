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Dünya
AA 12.03.2024 10:20

Lübnan'dan İsrail tarafına bu sabah 100'e yakın roket atıldı

Lübnan topraklarından bu sabah düzenlenen iki ayrı saldırıda İsrail tarafına 100'e yakın roket atıldığı bildirildi.

Lübnan'dan İsrail tarafına bu sabah 100'e yakın roket atıldı

İsrail ordusu, gece yarısından sonra Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen 2 ayrı bölgeye saldırı düzenlendiğini belirtti.

Hedef alınan yerlerin Beka Vadisi'nde yer aldığı ve "Hizbullah'ın hava kuvvetlerine" ait hedefler olduğu ifade edildi.

İsrailli kaynaklar, sabah saatlerinde ise Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine iki ayrı roket saldırısı düzenlendiğini aktardı.

Saldırılarda 100'e yakın roket atıldığı bildirilirken, can kaybına dair bilgi verilmedi.

İsrail ordusu hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, kısa süre önce işgal altındaki Golan Tepelerine bu sabah roket saldırısı düzenlenen 3 ayrı yerin savaş uçaklarınca vurulduğunu bildirdi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 241 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

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