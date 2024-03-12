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Dünya
TRT Haber 12.03.2024 10:23

ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabeti kızışıyor

ABD ve Çin arasındaki rekabet teknoloji alanında da büyüyor. ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarını gözden geçirdiklerini açıkladı. ABD'li bakan, Çin ordusunun ileri teknolojilere erişimini engellemek istediklerini söyledi, kısıtlamalarla bunun önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydetti.

ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabeti kızışıyor

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında teknoloji alanında rekabet kızıştı.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Çin'in, ordusunu geliştirmede kullanabileceği ileri teknolojilere erişimini engellemek istediklerini açıkladı.

Raimondo, Filipinler'deki temasları sırasında konuştu.

Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarının kapsamını sürekli gözden geçirdiklerini belirtti.

Çin ordusunun yarı iletken ve yapay zeka gibi teknolojilere erişmesine karşı olduklarını söyledi.

ABD Ticaret Bakanı, kısıtlamalarla Çin'in askeri gelişiminin önüne geçmeyi hedeflediklerini ifade etti.

ABD, ilk kez 2022'de, hipersonik füze ve yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesini ve kullanımını engellemek için Çin'e karşı çip ihracat kısıtlamalarını uygulamaya koymuştu.

Söz konusu kısıtlamaların kapsamı 2023 yılında genişletilmişti. 

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