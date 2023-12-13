TRT Haber Pentagon'a sordu: İsrail devam ederse, ABD hangi adımları atacak?

İsrail'in Gazze'deki katliamı, en büyük destekçisi ABD yönetimini bile rahatsız etmeye başladı.

ABD Başkanı Biden, Washington'da kameralara kapalı bağış toplantısında konuştu.

İsrail'in ayrım gözetmeyen saldırıları nedeniyle destek kaybettiğini vurguladı.

Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kabinesini değiştirmesi gerektiğini de belirtti.

"Bütün dünya kamuoyunun fikri bir gecede değişebilir, buna izin veremeyiz” dedi.

TRT Haber, Pentagon sözcüsü Ryder'a sordu

Biden'ın açıklamaları Savunma Bakanlığı basın brifinginde de gündemdeydi.

Pentagon sözcüsü Ryder, İsrail'den sivillere dikkat edilmesi yönünde beklentilerinin olduğunu belirtti.

Bunun üzerine TRT Haber Muhabiri Tuna Şanlı "İsrail ayrım gözetmeksizin vurmaya devam ederse adımınız ne olacak" sorusunu yöneltti.

"Az önce dediniz ki, Bakan Austin sivillere dikkat edilmesi gerektiğini İsrail'den beklediklerini söylüyor. Peki ya İsrail, Gazze'yi ayrım gözetmeksizin bombalamaya devam ederse ve tıpkı Lübnan'ın güneyinde yaptığı gibi beyaz fosfor kullanmaya devam ederse, ABD yönetimi hangi adımları atacak?"

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder:

"Bakın, İsrail'in silahlı çatışma hukukuna uygun davranması yönünde beklentimiz olduğunu İsrailli ortaklarımıza açıkça söyledik. İsrail'in kendi halkını ve ülkesini savunma çabalarına desteği sürdüreceğiz. Ancak sivil kayıpların azaltılmasının ve Gazze halkına sivil yardım sağlanmasının önemini anlatmaya devam edeceğiz."

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın ise gelecek hafta İsrail’e gitmesi bekleniyor.

Sullivan, İsrail ordusunun "Gazze’de kalmaya devam edeceği" açıklamaları sebebiyle Netanyahu ile görüşeceğini belirtti.

