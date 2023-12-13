Parçalı Bulutlu 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.12.2023 06:04

Pentagon: İsrail'in sivilleri koruması sadece ahlaki değil, stratejik zorunluluktur

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'e, Gazze'de sivilleri korumasının sadece ahlaki bir yükümlülük değil, stratejik bir zorunluluk olduğunu da vurguladıklarını belirtti.

Pentagon: İsrail'in sivilleri koruması sadece ahlaki değil, stratejik zorunluluktur
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Pentagon sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ryder, ABD Başkanı Joe Biden'ın "İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeyen bombalamaları nedeniyle desteklerini kaybettiği" şeklindeki açıklamasına Savunma Bakanı Llyod Austin'ın katılıp katılmadığına ilişkin bir soruya, "İsrail'in kendini savunma hakkına olan desteğimiz sarsılmazdır" yanıtını verdi.

İsrail'den operasyonlarını silahlı çatışma hukuku uyarınca yürütmesini beklemeye devam edeceklerini kaydeden Ryder, "İsrail'e yalnızca sivilleri koruma konusunda ahlaki bir yükümlülüğü olmadığını, aynı zamanda bunun stratejik bir zorunluluk olduğunu da vurguluyoruz" ifadesini kullandı.

Diğer yandan Ryder, 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye’de bulunan ABD güçlerine, İran destekli gruplar tarafından insansız hava aracı ve roketle toplam 92 saldırı düzenlendiği bilgisini de paylaştı.

ETİKETLER
Pentagon ABD Filistin - İsrail Çatışması İsrail
Sıradaki Haber
Filistin konusunda istifaya zorlanan Harvard Rektörüne eski rektörlerden destek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:26
Meksika'da uyuşturucu operasyonunda 33 kilogram fentanil ele geçirildi
06:25
İsrail'in işgalci Yahudi yerleşim yerlerinin payını artıran savaş bütçesi komisyondan geçti
06:23
ABD Temsilciler Meclisinin eski üyesi Santos, ihracı sonrasında ilk kez mahkemeye çıktı
06:21
İsviçre UNRWA'ya yapılan yardımı kesti: Hayal kırıklığı
06:20
Filistinli gazeteci: İsrail, Gazze'deki yayınımı durdurmak için evimi bombaladı ve babamı öldürdü
06:16
İsrailli iki bakandan Biden'a yanıt: Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceğiz
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları karşıladı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları karşıladı
FOTO FOKUS
O meşhur tezgahın hikayesi
O meşhur tezgahın hikayesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ