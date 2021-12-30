Koronavirüs salgını, her ülkede her yaştan insana kabus oldu.

Salgında 280 milyon kişi enfekte olurken 5 milyondan fazla insan yaşamını yitirdi.

Çin'in 11 milyonluk Wuhan kenti ise salgının merkezi olarak kayıtlara geçti.

Sıfır noktası, şehirdeki et ve balık pazarı

Salgının "sıfır noktası", şehirdeki Huanen et ve balık pazarı oldu. Çin, ilk tedbir olarak pazar yerini kapattı.

İnsanlar bugün şehirde gündelik yaşantısına dönmüş olsa da 2 yıldır kapalı haldeki pazarın çevresinde görevlilerin nöbeti devam ediyor.

DSÖ, şehirde salgının kökenini araştırdı

"Sıfır vaka politikası" için çabaladığını duyuran Pekin, salgının kaynağı olarak gösterilmekten oldukça rahatsız.

Birçok ülkenin, bölgede araştırma yapılması için baskıları sonrası Çin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyetinin pazarda inceleme yapmasını kabul etti.

DSÖ, araştırmanın sonunda 4 senaryolu bir rapor açıkladı. Buna göre en yüksek ihtimal, virüsün yarasalardan insanlara aracı bir hayvan üzerinden geçtiği yönünde.

Örgüt, rapor sonrasında Çin'de 2'nci bir araştırma talebinde bulundu ancak Pekin'in buna olumsuz cevap verdi.