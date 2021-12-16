Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle 271 milyon 900 binden fazla kişi hastalandı, 5 milyon 340 bin kişi hayatını kaybetti.

2020 yılı boyunca geliştirilen çeşitli aşılar, virüse karşı fayda sağlasa da yeni varyantlar mücadeleyi daha da zorlaştırdı.

İlk aşı Bakan Koca'ya yapıldı

Türkiye yeni yıla iyi haberle başladı.

Çin'de geliştirilen Coronavac aşısı Türkiye'de uygulanmaya başladı.

13 Ocak 2021'de ilk koronavirüs aşısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yapıldı. Daha sonra sağlık çalışanları ve riskli kategoride olanlar aşılanmaya başladı.

[Fotoğraf: AA]

DSÖ ekibi salgının merkezine gitti

Dünya, virüsün kökenini tartışmaya 2021'de de devam etti. 14 Ocak 2021'de Dünya Sağlık Örgütü ekibi Çin'in Wuhan kentini ziyaret etti.

13 kişilik heyetin araştırmasından kesin bir sonuç çıkmadı.

Heyet, virüsün kaynağına yönelik çeşitli senaryoların olduğunu söyledi; en yüksek ihtimalin yarasalardan aracı bir hayvan üzerinden insanlara geçmiş olabileceği belirtildi.

[Fotoğraf: Reuters]

DSÖ heyeti daha sonra Çin'de ikinci bir araştırma yapma talebinde bulundu ancak Çin bu talebi reddetti.

Pekin, kendilerinden önce, başta ABD olmak üzere diğer ülkelerde araştırma yapılması gerektiğini duyurdu.

22 Şubat 2021'de ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yarım milyonu aştı.

Ülkede, ölenler için saygı duruşunda bulunuldu, kamu binalarındaki bayraklar yarıya indirildi.

Türkiye'de tam kapanma

29 Nisan 2021'de, artan vakalar sonrası Türkiye'de önlemler sıkılaştırıldı.

Ülke genelinde 20 günlük tam kapanma ilan edildi.

Tüm kademelerde eğitime ara verilirken, sınavlar ertelendi.

[Fotoğraf: AA]

Delta varyantı endişe oluşturdu

Alpha, Beta, Gamma'dan sonra 2021 yılında, varyantlar arasında en çok endişeye yol açan Delta varyantı oldu.

Mayıs ayında ortaya çıkan Hindistan kaynaklı virüs, tüm dünyada panik yarattı.

Hızla yayılan varyant nedeniyle dünyada sıkı tedbirler devreye sokuldu, takviye aşılar uygulandı.

Hindistan'da hastanelerde yatak ve oksijen yetersizliği nedeniyle birçok hasta sıra beklerken hayatını kaybetti.

Delta varyantı karşısında vakalar hızla artarken, ABD'de mayıs ayında BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş arası çocuklar için kullanımına onay verdi.

Türkiye'nin aşısı: TURKOVAC

Haziran ayında ise Türkiye, aşı çalışmasında sona geldiğini duyurdu.

Türkiye'nin koronavirüs aşısının adı TURKOVAC oldu.

Aşının ilk dozu Ankara'da bir gönüllüye uygulandı.

Ağustos ayında Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, 16 yaş ve üstü kişiler için Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısına tam onay verdi.

Omicron varyantı

27 Kasım 2021'de Dünya Sağlık Örgütü, yeni varyanta Omicron adını verdi.

İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Omicron varyantı 77 ülkeye yayıldı.

Delta varyantından daha bulaşıcı görülen yeni varyantın, henüz tespit edilmemiş olsa bile çoğu ülkede bulunduğu açıklandı.