Hong Kong Üniversitesi'nden yapılan çalışmada, yeni varyantın akciğer dokusunda 10 kat daha yavaş büyüdüğünü ve bunun daha düşük hastalık şiddetinin bir göstergesi olabileceğini söyledi.

Çalışmayı yöneten Michael Chan Chi-wai, sonucun dikkatli bir şekilde yorumlanması gerektiğini söyledi. Chan Chi-wai, şiddetli hastalığın sadece virüsün ne kadar hızlı çoğaldığına değil, aynı zamanda kişinin bağışıklık tepkisine ve özellikle bağışıklık sisteminin çalışıp çalışmadığına göre belirlendiğini dile getirdi.

Louisiana Eyalet Üniversitesi’nde mikrobiyoloji ve immünoloji Doçenti olan Jeremy Kamil, Delta'nın akciğerlerde daha yavaş çoğalma modeli gösterdiğine dikkat çekti. Ancak, Omicron'un bronş dokusunda Delta ve orijinal virüsten çok hızlı kopyalandığını açıkladı.

Çevrimiçi olarak yayınlanan ve henüz hakemler tarafından gözden geçirilmeyen ilk veriler, ameliyat sırasında alınan akciğer dokusu örneklerini kullanan deneylerden geldi. Deney sonucunda 24 saate kadar, Omicron varyantı, Delta ve orijinal varyanttan yaklaşık 70 kat daha hızlı büyüdüğü elde edildi.

Bilim adamları, bronşların üst solunum sistemi olmasa bile, insanlara daha fazla virüs saçmasına ve enfeksiyonları daha kolay bulaştırmasına yol açabileceğini söyledi.

Omicron'un hücreleri daha kolay enfekte ettiğini gösteren son çalışmalarla birlikte, bulgular varyantın özünde daha bulaşıcı olabileceğine dair ortaya çıkan bir tabloya katkıda bulunuyor,