İtalya İlaç Ajansının (AIFA) 1 Aralık’ta 5-11 yaş grubundaki çocuklara, Pfizer-Biontech aşısının 3 hafta arayla dozun üçte biri ile yapılmasına yeşil ışık yakan kararı doğrultusunda bugün bazı çocuklara ilk aşıları yapıldı.

Başkent Roma'daki Spallanzani Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesinde yaşları 6 ile 9 arasında değişen 5 çocuk aşılarını oldu.

Ailelere çağrı: Çocuklarınıza aşı yaptırın

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Konseyi Başkanı Prof. Franco Locatelli, aşının çocukları bu ciddi hastalıktan korumak için gerekli olduğunu anlattı.

Locatelli, salgının riskine ek olarak çocukların yüzde 7'sinde uzun süreli COVID-19 semptomları gelişebileceğine yönelik bilimsel çalışmalar olduğunu aktardı.

Locatelli, ailelere "çocuklarına aşı yaptırma" çağrısında bulundu.

250 bin çocuk COVID-19 geçirdi

İtalyan Pediatri Derneği (SIP) Başkanı Annamaria Staiano da bu kampanyayı coşkuyla karşıladıklarını söyleyerek, son haftalarda artan vakalar arasında çocukların sayısının da yükseldiğine dikkat çekti.

Staiano, "İtalya'da 5-11 yaş aralığında 250 bin çocuk COVID-19 geçirirken, 1450'si hastaneye yattı, 36'sı yoğun bakımda tedavi gördü, 10'u da öldü" dedi.

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 103 milyon 302 bin 826 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 982 bin 415 oldu. İtalya’da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 85,1'i buldu.

Ülkede 20 Eylül'de 3. doz aşılamada 12 milyon 744 bin 199 hatırlatıcı doz uygulandı.