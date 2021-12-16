Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 00:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan ülkeye girişte koronavirüs testi isteyecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Yunanistan'a girecek tüm ziyaretçilerden koronavirüs için PCR testi isteneceği açıklandı.
Yunanistan'da Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan'a gelecek tüm ziyaretçilerden, geldikleri ülkeye bakılmaksızın, ülkeye girişten azami 48 saat öncesinde yapılmış PCR testi isteneceğiifade edildi.
Ülkede COVID-19'un Omicron varyantının görülmesinin ardından, salgınla mücadele kapsamında alınan bu tedbirin 19 Aralık saat 06.00'dan itibaren geçerli olacağı bilgisi paylaşıldı.
Yunanistan'da şu ana dek 10 Omicron varyantı vakası tespit edildi.
Etiketler: Yunanistan Koronavirüs Omicron
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